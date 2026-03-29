Election du procureur général de Genève: Olivier Jornot est en tête

Olivier Jornot arrive dimanche en tête du premier tour de l'élection du procureur général du canton de Genève, selon les résultats anticipés. Le sortant PLR devance Pierre Bayenet, le candidat de la gauche, mais il n'est pas assuré d'avoir la majorité absolue.

Olivier Jornot obtient 43'925 voix, soit 50,76% alors que son adversaire décroche 37'520 voix, soit 43,36%. Selon ces résultats basés sur 95% des bulletins rentrés, 5084 blancs ont été recensés (5,87%). Le taux de participation est de 30,29%.

A ce stade, Olivier Jornot n'est formellement pas réélu. Il faudra attendre le décompte des voix en milieu d'après-midi, car le procureur général sortant est juste au-dessus de la majorité absolue. La proportion des bulletins blancs pourrait modifier le résultat et pousser à un deuxième tour.

/ATS