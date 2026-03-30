Eli Lilly signe un accord avec une biotech cotée à Hong Kong

Le géant pharmaceutique américain Eli Lilly a conclu un accord avec une biotech cotée à Hong ...
Eli Lilly signe un accord avec une biotech cotée à Hong Kong

Eli Lilly signe un accord avec une biotech cotée à Hong Kong

Photo: KEYSTONE/AP/DARRON CUMMINGS

Le géant pharmaceutique américain Eli Lilly a conclu un accord avec une biotech cotée à Hong Kong afin d'utiliser l'intelligence artificielle pour la découverte de médicaments, selon un communiqué boursier publié dimanche.

La valeur de l'accord entre Eli Lilly et Insilico Medicine pourrait atteindre 2,75 milliards de dollars (près de 2 milliards de francs), indique le document.

Les deux entreprises utiliseront le 'moteur d'IA' d'Insilico 'pour accélérer la découverte et le développement de nouveaux traitements dans de multiples domaines thérapeutiques', précise encore le communiqué.

Elles avaient déjà conclu en 2023 un accord de licence logicielle, selon Insilico.

Lundi matin, le titre d'Insilico était toujours en hausse de 6,5% à la Bourse de Hong Kong, après avoir bondi de près de 15% à l'ouverture, à l'annonce de l'accord.

Avec celui-ci, Eli Lilly continue d'étendre son portefeuille au-delà de l'obésité.

Le laboratoire a annoncé début février le rachat de la biotech américaine Orna Therapeutics, pour un montant allant jusqu'à 2,4 milliards de dollars en espèces.

Début janvier, Eli Lilly avait déjà annoncé le rachat pour 1,2 milliard de dollars d'une autre biotech, Ventyx, spécialisée dans les thérapies orales innovantes pour les patients atteints de maladies inflammatoires.

En 2025, le laboratoire américain a engrangé 65 milliards de dollars de revenus, dont un peu plus de la moitié proviennent de ses médicaments anti-obésité Mounjaro et Zepbound.

/ATS
 

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