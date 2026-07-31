Elisabeth Baume-Schneider promeut une Suisse multilingue

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider considère la connaissance des autres langues nationales comme un atout majeur de la cohésion de la Suisse. 'Le multilinguisme est un des plus grands trésors de notre pays', a-t-elle déclaré vendredi soir à Lucerne.

La cheffe du Département fédéral de l'intérieur, dans son discours du 1er Août, a décrit le multilinguisme comme une promesse 'que nous voulons vraiment nous comprendre, au-delà des frontières linguistiques et culturelles'. Les autres régions et cantons constituent en effet une source d'inspiration.

La Jurassienne a critiqué les tendances observées dans certains cantons alémaniques - notamment à Lucerne - contre l'enseignement précoce du français. La connaissance des autres langues nationales est plus qu'une question scolaire. C'est une condition indispensable à la cohésion nationale, a-t-elle poursuivi.

Le multilinguisme constitue également un avantage concurrentiel, car 250 millions d'Européens parlent une des langues nationales de la Suisse. 'Quel potentiel économique et créatif!', a-t-elle déclaré.

Mme Baume-Schneider s'est dite constamment impressionnée par l'énergie, la créativité et l'engagement des Suisses, mais aussi par la vitalité de la démocratie helvétique. 'Nous avons appris à surmonter les conflits.'

Test de Rorschach

De son côté, Martin Pfister, qui s'exprimait à Rorschach (SG), a comparé l'image de la Suisse au test de Rorschach en psychologie: chacun reçoit la même image, et pourtant chacun y voit quelque chose de différent. C'est là l'une des forces du pays.

'Comme me l'a expliqué un psychologue, le secret du test de Rorschach est de ne pas se concentrer sur les détails, mais sur l'ensemble', a relevé le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Bien que le tableau mondial puisse être décourageant, Pfister voit régulièrement en Suisse des lueurs d'espoir, notamment dans la solidarité qui s'est exprimée après la catastrophe de Blatten.

/ATS