Elon Musk, largement le plus riche du monde

Elon Musk, actionnaire de référence du constructeur automobile Tesla, de la société spatiale ...
Elon Musk, largement le plus riche du monde

Elon Musk, largement le plus riche du monde

Photo: KEYSTONE/AP/Markus Schreiber

Elon Musk, actionnaire de référence du constructeur automobile Tesla, de la société spatiale SpaceX, du réseau social X et de l'entreprise d'intelligence artificielle xAI, arrive largement en tête de la liste des personnes les plus riches au monde selon Forbes.

Il dispose d'une fortune estimée à 839 milliards de dollars (651 milliards de francs), contre 342 milliards dans la liste publiée un an plus tôt. C'est également plus du triple du patrimoine des deux autres membres du trio de tête: les cofondateurs de Google Larry Page (257 milliards) et Sergey Brin (237 milliards).

Selon le magazine américain, connu pour ce classement annuel des plus grandes fortunes mondiales, la planète compte désormais 3428 milliardaires soit 400 de plus qu'un an plus tôt. Ils cumulent un patrimoine de 20'100 milliards de dollars, contre 16'100 milliards un an plus tôt.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le marché mondial de l’art repart légèrement à la hausse en 2025

Le marché mondial de l’art repart légèrement à la hausse en 2025

Économie    Actualisé le 12.03.2026 - 13:20

Swiss prolonge la suspension des vols vers Dubaï de deux semaines

Swiss prolonge la suspension des vols vers Dubaï de deux semaines

Économie    Actualisé le 12.03.2026 - 16:13

Le système de santé fait un nouveau pas vers le numérique

Le système de santé fait un nouveau pas vers le numérique

Économie    Actualisé le 12.03.2026 - 11:53

Le bénéfice de PostFinance plus que doublé en 2025

Le bénéfice de PostFinance plus que doublé en 2025

Économie    Actualisé le 12.03.2026 - 11:11

Articles les plus lus

Nouvelle progression du e-commerce en 2025

Nouvelle progression du e-commerce en 2025

Économie    Actualisé le 12.03.2026 - 10:17

Le pétrole reflue mais les marchés restent fébriles

Le pétrole reflue mais les marchés restent fébriles

Économie    Actualisé le 12.03.2026 - 11:08

Le bénéfice de PostFinance plus que doublé en 2025

Le bénéfice de PostFinance plus que doublé en 2025

Économie    Actualisé le 12.03.2026 - 11:11

Le système de santé fait un nouveau pas vers le numérique

Le système de santé fait un nouveau pas vers le numérique

Économie    Actualisé le 12.03.2026 - 11:53

Bénéfice consolidé en baisse de 20 millions en 2025 pour la Poste

Bénéfice consolidé en baisse de 20 millions en 2025 pour la Poste

Économie    Actualisé le 12.03.2026 - 10:11

Nouvelle progression du e-commerce en 2025

Nouvelle progression du e-commerce en 2025

Économie    Actualisé le 12.03.2026 - 10:17

Le pétrole reflue mais les marchés restent fébriles

Le pétrole reflue mais les marchés restent fébriles

Économie    Actualisé le 12.03.2026 - 11:08

Le bénéfice de PostFinance plus que doublé en 2025

Le bénéfice de PostFinance plus que doublé en 2025

Économie    Actualisé le 12.03.2026 - 11:11