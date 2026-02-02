Embellie sur l'emploi début 2026

Le Centre d'études conjoncturelles KOF constate une nouvelle embellie de la situation et des ...
Embellie sur l'emploi début 2026

Embellie sur l'emploi début 2026

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Le Centre d'études conjoncturelles KOF constate une nouvelle embellie de la situation et des perspectives pour l'emploi en Suisse au premier trimestre 2026.

Les économistes sont tentés de corréler le phénomène à la déclaration d'intention sur un accord douanier entre Berne et Washington, convenue à la mi-novembre.

Le sous-indice de la situation de l'emploi a progressé de trois dixièmes de point à 1,6 point, quand celui des perspectives d'emploi a bondi de deux points à 3,3 points. L'indicateur de l'emploi du KOF, calculé sur la base d'un sondage auprès de 4500 entreprises, a ainsi gagné 1,1 point à 2,4 points, indique la faculté de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich dans un point de situation périodique lundi.

A noter que la base de comparaison au dernier trimestre 2025 a été revue 1,3 point, contre 0,7 point initialement.

L'amélioration repose largement sur le secteur de la construction, qui passe en glissement séquentiel de 9,5 à 10,6 points. Nombre de branches dans les services par contre font toujours grise mine, à l'image du commerce de gros (-11,1 point) ou de détail (-3,1 point).

Sinistrée, l'industrie manufacturière a vu ses difficultés s'atténuer quelque peu, l'indicateur correspondant remontant de -11,5 à -7,0 points.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les PME industrielles retrouvent le sourire en janvier

Les PME industrielles retrouvent le sourire en janvier

Économie    Actualisé le 02.02.2026 - 11:48

Nouveaux rappels de lait infantile en France

Nouveaux rappels de lait infantile en France

Économie    Actualisé le 02.02.2026 - 11:23

Intesa Sanpaolo: bénéfice net supérieur aux attentes en 2025

Intesa Sanpaolo: bénéfice net supérieur aux attentes en 2025

Économie    Actualisé le 02.02.2026 - 11:16

Audience RTS: le numérique progresse, la radio et la télé résistent

Audience RTS: le numérique progresse, la radio et la télé résistent

Économie    Actualisé le 02.02.2026 - 10:35

Articles les plus lus