Emissaire russe aux Etats-Unis pour des pourparlers économiques

L'émissaire russe Kirill Dmitriev est à nouveau aux Etats-Unis pour mener des pourparlers avec Washington liés à des questions économiques, a indiqué vendredi le Kremlin. Moscou précise qu'il ne s'agit pas de négociations concernant le conflit en Ukraine.

'Kirill Dmitriev ne mène pas de négociations sur un règlement en Ukraine. Cela ne constitue pas une reprise des négociations' sur ce sujet, a indiqué Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe. 'Kirill Dmitriev est à la tête d'un groupe chargé des questions économiques', a-t-il ajouté sans plus de précisions, lors de son briefing quotidien.

/ATS