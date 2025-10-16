Ems-Chemie en déclin sur neuf mois

Les ventes du chimiste grison Ems-Chemie se sont maintenues sur une pente descendante sur les neuf premiers mois de l'année. La firme assure être parvenue à maintenir le niveau de son bénéfice opérationnel, sans pour autant le chiffrer à ce stade de l'année.

L'évolution des recettes s'est avérée peu ou prou conforme aux projections des analystes consultés par AWP. Le chiffre d'affaires du groupe s'est ainsi tassé de 6,2% (ou de 3,1% hors effets de change) à 1,49 milliard de francs. Le principal segment d'activité dans les polymères a livré une contribution en recul de 6,5% à 1,34 milliard et celle des plus modestes spécialités chimiques s'est étiolée de 3,6% à 147 millions, égraine un compte-rendu diffusé jeudi.

Le groupe met en avant la force du franc, mais aussi 'l'incertitude et les barrières commerciales' qui affectent les marchés mondiaux. Il souligne s'être préparé 'très tôt' et avoir structuré sa chaîne d'approvisionnement en conséquence. Il n'existe ainsi pas de relation directe d'approvisionnement entre la Chine et les Etats-Unis.

Les produits vendus au pays de l'Oncle Sam sont presque exclusivement fabriqués là-bas ou exemptés de droits de douanes comme 'spécialités importantes'. Il n'empêche que les entreprises et les consommateurs y font preuve de retenue dans leurs achats, craignant une hausse de l'inflation.

L'entreprise assure avoir renforcé son positionnement dans les polymères sur le marché asiatique et même enregistré une poussée de croissance sur le segment des spécialités.

Ebit attendu en hausse sur un an

La direction ne prévoit pas de redresser la barre en termes de recettes d'ici la fin de l'année, mais demeure convaincue de parvenir à dégager un excédent opérationnel (Ebit) supérieur à celui de 2024.

Pour Vontobel, la faiblesse des ventes était attendue, au vu des difficultés des marchés sur lesquels évolue l'entreprise. La reconduction des objectifs était elle aussi escomptée, en dépit du contexte morose. L'analyste Sibylle Bischofberger voit des tendances à long terme favorables au groupe grison et à son portefeuille de produits. Elle recommande à 'hold' avec un objectif de cours à 695 francs.

Walter Bamert à la Banque cantonale de Zurich (ZKB) compte adapter ses prévisions marginalement à la baisse. Le groupe devrait, grâce à des applications innovantes et des gains de parts de marché évoluer de manière légèrement positive. La juste valeur de l'action se situe à 623 francs, soit 10% au-delà du cours actuel. Il confirme à 'pondérer au marché''

Vers 13h40, l'action reculait de 0,9% à 561,50 francs dans un SPI en gain de 0,7%.

/ATS