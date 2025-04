En Iran, une explosion dans un port fait plus de 500 blessés

Une 'puissante explosion' en Iran a fait samedi au moins quatre morts, et plus de 500 blessés, dans un port clé du sud du pays, ont rapporté les médias d'Etat, précisant qu'une enquête avait été ouverte sur les causes du sinistre, encore indéterminées.

Des images de l'agence de presse officielle Irna ont montré des secouristes affluer sur les lieux, d'où s'élève une épaisse colonne de fumée noire, et un homme blessé, le visage en sang, près d'un camion sur un axe routier proche du port. Une voiture couverte de tâches de sang est encastrée dans un poids-lourd.

'Une puissante explosion s'est produite sur un quai du port Shahid Rajaï', a déclaré à la télévision un responsable local de l'administration portuaire, Esmaïl Malekizadeh.

'Malheureusement, au moins quatre décès ont été confirmés', a déclaré à la télévision d'Etat le responsable des opérations de secours du Croissant-Rouge iranien, Babak Mahmoudi.

'Tout en exprimant mes profonds regrets et ma sympathie aux victimes de l'incident survenu dans la province d'Hormozgan, j'ordonne l'ouverture d'une enquête', a écrit le président iranien Massoud Pezeshkian sur X, ajoutant que le ministre de l'Intérieur Eskandar Momeni se rendrait sur les lieux de la catastrophe.

Avant ce nouveau bilan provisoire, la télévision d'Etat avait fait état de '516 personnes' blessées et de 'centaines transférées vers des centres médicaux', et diffusé des images montrant des hélicoptères déployés pour tenter d'éteindre l'incendie.

Une séquence vidéo d'une caméra de surveillance relayée par l'agence Mehr montre une explosion dans un hangar, qui provoque un épais nuage de fumée et de poussière.

Le port Shahid Rajaï, crucial pour le commerce, est situé à plus d'un millier de kilomètres au sud de Téhéran près de la grande ville côtière de Bandar Abbas, sur le détroit d'Ormuz.

Il est le plus grand port commercial d'Iran, selon l'agence de presse officielle Irna.

Plus de 70% des marchandises de l'Iran transitent par ce port, qui borde le détroit d'Ormuz par lequel transite un cinquième de la production mondiale de pétrole.

'L'incident est dû à l'explosion de plusieurs conteneurs stockés dans la zone du quai du port Shahid Rajaï', a de son côté indiqué un responsable local des secours, Mehrdad Hassanzadeh, à la télévision d'Etat.

Le premier vice-président, Mohammad Reza Aref, a ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer la cause exacte du sinistre et l'étendue des dégâts, selon l'agence Isna.

'Onde de choc'

Dans un communiqué repris par la télévision d'Etat, les douanes du port ont indiqué que la cause de l'incident était probablement un incendie dans un dépôt de stockage de matières dangereuses et chimiques.

La détonation a été entendue à une cinquantaine de kilomètres à la ronde, selon l'agence de presse Fars.

'L'onde de choc a été si forte que la plupart des bâtiments du port ont été gravement endommagés', a indiqué de son côté l'agence de presse Tasnim.

Le nombre d'employés présents au moment de l'explosion n'est pas connu dans l'immédiat.

Samedi est le premier jour ouvré de la semaine en Iran.

La compagnie nationale de distribution de pétrole a déclaré que les installations pétrolières n'avaient pas été endommagées et 'fonctionnent actuellement normalement'.

Des explosions de cette magnitude sont rares en Iran mais le pays a connu ces derniers mois des sinistres meurtriers.

En septembre dernier, une explosion dans une mine de charbon avait ainsi fait plus de 50 morts.

L'explosion est intervenue au moment où des délégations iranienne et américaine de haut-niveau ont entamé à Oman un troisième cycle de négociations cruciales sur le nucléaire iranien, après de précédents échanges qualifiés de constructifs par les deux pays, ennemis depuis quatre décennies.

