En Suisse, le nombre de détenus n'a jamais été aussi élevé

Le nombre de détenus en Suisse est au plus haut depuis le début des mesures, selon l'Office ...
En Suisse, le nombre de détenus n'a jamais été aussi élevé

En Suisse, le nombre de détenus n'a jamais été aussi élevé

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le nombre de détenus en Suisse est au plus haut depuis le début des mesures, selon l'Office fédéral des statistiques. En 2025, la majorité des inscriptions au casier judiciaire est liée à la loi sur la circulation routière.

A la fin janvier, les prisons suisses contenaient 7119 détenus, soit le nombre le plus élevé depuis le début de l'enquête en 1988, d'après un communiqué de l'Office fédéral des statistiques (OFS) lundi. Un chiffre à nuancer, car rapporté à la population résidante, il reste 'inférieur à celui observé il y a dix ans'.

Le nombre de places disponibles, soit 7373, a légèrement diminué dans les 90 établissements pénitentiaires, selon l'OFS. Ils sont occupés à 97%.

En 2025, 111'692 adultes ont reçu une condamnation inscrite au casier judiciaire en Suisse. Plus de la moitié de ces inscriptions concerne un crime ou un délit à la loi sur la circulation routière.

/ATS
 

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