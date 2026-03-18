« En première ligne » remporte un nouveau prix, le Box Office Quartz

Le film 'En première ligne' de Petra Volpe remporte le 'Box Office Quartz', attribué pour la première fois cette année dans le cadre du Prix du cinéma suisse. Cette distinction récompense le film le plus vu en salle l’année précédente.

'En première ligne' ('Heldin', 2025) a totalisé 207'363 entrées, l'an dernier, ont indiqué les organisateurs mercredi dans un communiqué. Il a également enregistré plus de 650'000 entrées à l'international dans les pays germanophones, selon les données de SwissFilms en janvier.

Dans ce film, on suit Floria - incarnée par l’actrice allemande Leonie Benesch-, une infirmière dévouée, qui gère le rythme effréné du service chirurgical en sous-effectif de son hôpital. À mesure que la journée s'intensifie, elle est poussée à bout dans une course contre la montre.

Film déjà multiprimé

Sélectionné dans une douzaine de festivals et récompensé à plusieurs reprises, le film a été présenté en première mondiale à la Berlinale en février de l’année dernière. Il a été choisi pour représenter la Suisse aux Oscars, et a été retenu dans la présélection (shortlist) des 15 meilleurs films internationaux en lice, ce qui n'était plus arrivé depuis 2013 avec 'L’enfant d’en haut' d’Ursula Meier. Il n’est toutefois pas parvenu à figurer parmi les cinq finalistes.

Avec ce nouveau 'Box Office Quartz', une distinction qui ne prévoit pas de récompense financière, l’Académie du cinéma suisse et l’Office fédéral de la culture 'rendent hommage aux œuvres qui, grâce à des histoires captivantes et à un grand engagement, parviennent à enthousiasmer un large public pour le cinéma suisse', lit-on dans le communiqué.

'En première ligne' peut également prétendre à un Quartz dans trois autres catégories: meilleur film de fiction, meilleur scénario et meilleur son. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 27 mars au Zurich Convention Center.

/ATS