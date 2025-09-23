Energie: vers un droit de recours des organisations limité au niveau cantonal

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Les organisations environnementales doivent pouvoir recourir contre les 16 projets de centrales hydroélectriques, mais seulement au niveau cantonal. Le National a accepté mardi la proposition de conciliation, qui reprend la version des Etats. La gauche s'est abstenue.

