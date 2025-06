Energies renouvelables: la Suisse se situe en queue de peloton

La Suisse se situe au 22e rang sur 28 en Europe en ce qui concerne le développement de la production d'énergie solaire et éolienne. En comparaison avec huit pays environnants, elle est même classée à l'avant-dernière place, note la Fondation suisse de l'énergie (SES).

La part de la production d'électricité à partir de nouvelles sources renouvelables dans la consommation totale d'électricité en Suisse (11,2%) est très faible en comparaison européenne, écrit la SES dans sa dernière étude publiée jeudi. La Suisse n'arrive qu'en 24e position.

La valeur moyenne de tous les pays de l'Union européenne (UE) se situe presque à un tiers (28,3%). Le leader, le Danemark, couvre déjà plus des trois quarts de sa consommation d'électricité avec de l'énergie solaire et éolienne.

En ce qui concerne l'électricité solaire, la Suisse a pu progresser de deux places par rapport à l'année précédente, pour atteindre la 11e place, indique la SES. La production a augmenté l'an dernier d'environ 150 kilowattheures (kWh) par habitant, à 681 kWh par tête, malgré les mauvaises conditions d'ensoleillement.

Un potentiel non épuisé

En ce qui concerne l'énergie éolienne, la Suisse se situe toujours à la 25e place sur 28, avec 19 kilowattheures par habitant. Les leaders européens sont les Pays-Bas pour l'énergie solaire (1206 kWh par habitant) et la Suède pour l'énergie éolienne (3930 kWh par habitant).

Le potentiel de production d'électricité à partir d'énergie solaire et éolienne est certes en progression en Suisse, mais il est loin d'être épuisé. Des efforts supplémentaires en direction d'un approvisionnement en électricité entièrement renouvelable sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la loi sur l'électricité. Selon la fondation, un accord sur l'électricité avec l'UE est en outre essentiel.

Dans sa brève étude, la SES a analysé l'état et le développement de la production d'énergie solaire et éolienne dans les 27 pays de l'Union européenne et en Suisse. Seuls Malte, la Slovénie, la Roumanie, la République tchèque, la Lettonie et la Slovaquie ont obtenu de moins bons résultats que la Confédération.

/ATS