Eni encaisse 1 milliard grâce à la vente de ses actifs en Alaska

Le géant italien des hydrocarbures Eni a annoncé lundi avoir encaissé 1 milliard de dollars (près de 865 millions de francs) grâce à la cession de 100% de ses champs pétroliers de Nikaitchuq et d'Oooguruk au large de l'Alaska au groupe pétrolier américain Hilcorp.

La transaction est conforme à la stratégie d'Eni qui vise à rationaliser ses activités 'upstream' (production et exploration) 'en rééquilibrant son portefeuille et en cédant des actifs non stratégiques', indique le groupe dans un communiqué.

L'opération a reçu 'l'approbation de toutes les autorités compétentes', permettant à Eni de la finaliser.

Dans le cadre de son plan stratégigue, Eni s'était engagé à céder des actifs pour un montant de 8 milliards d'euros sur la période 2024-27.

Compte tenu des transactions réalisées et des opérations en cours, Eni prévoit désormais d'atteindre cet objectif au courant de l'année 2025, 'en moins de deux ans'.

Eni avait signé en octobre un accord sur la cession au fonds d'investissement américain KKR d'une participation de 25% dans Enilive, sa filiale spécialisée dans le bioraffinage, pour 2,9 milliards d'euros.

Le groupe italien a vu son bénéfice net plonger de 73% à 522 millions d'euros au troisième trimestre, sous l'effet de la baisse des cours du pétrole.

