Enquête après l'incendie: une chaine de responsabilité à établir

L'incendie qui s'est déclaré durant la nuit du réveillon à Crans-Montana a fait 40 morts dont ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'incendie qui s'est déclaré durant la nuit du réveillon à Crans-Montana a fait 40 morts dont 20 mineurs. Toutes les victimes ont désormais été identifiées. Parmi celles-ci, 8 n'avaient pas encore fêté leurs 16 ans.

Selon la loi valaisanne sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées, un mineur de moins de 16 ans ne peut fréquenter un bar après 22h00, sauf si accompagné d'un parent ou d'un représentant légal, a confirmé la procureure générale Beatrice Pilloud à Keystone-ATS lundi. 'Je ne suis pas en mesure de vous dire si ces personnes étaient accompagnées.'

Le choix de ne pas incarcérer préventivement les gérants fait aussi parler. 'Il n'y a aucun indice qui laisse à penser que leur volonté est de se soustraire à la justice', relève Beatrice Pilloud. 'Si des indices prouvant le contraire devaient apparaître, nous pourrions alors les incarcérer.' Et de rappeler que seules des personnes peuvent être considérées comme prévenues et non une entité comme une commune.

