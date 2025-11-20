Enquête de la Comco sur le génie civil et le bâtiment dans le Jura

La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête à l'encontre de six entreprises ...
Enquête de la Comco sur le génie civil et le bâtiment dans le Jura

Enquête de la Comco sur le génie civil et le bâtiment dans le Jura

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête à l'encontre de six entreprises soupçonnées d'avoir conclu des accords de soumission dans le canton du Jura.

Pendant plusieurs années, ces sociétés se seraient entendues dans le cadre d'appels d'offres publics et privés pour le génie civil et le bâtiment, explique jeudi dans un communiqué l'autorité fédérale.

La procédure, dont la durée atteint généralement deux ans, doit permettre de déterminer s'il existe effectivement un cartel de soumission illicite, indique jeudi le gendarme de la concurrence. Ce genre d'entente cause une augmentation des prix, rend les entreprises inefficaces et constitue une entrave à l'innovation, précise le communiqué.

La Comco a mené ces dernières années plusieurs enquêtes portant sur des cartels de soumission. Les six entreprises concernées bénéficient de la présomption d'innocence.

/ATS
 

Actualités suivantes

Novartis étend mais modère ses visées de croissance à moyen-terme

Novartis étend mais modère ses visées de croissance à moyen-terme

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 07:57

Sika rachète la société saoudienne Gulf Seal

Sika rachète la société saoudienne Gulf Seal

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 07:49

Ferry sud-coréen échoué: le timonier regardait son téléphone

Ferry sud-coréen échoué: le timonier regardait son téléphone

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 05:11

USA: des pièces de la collection du « Muppet Show » aux enchères

USA: des pièces de la collection du « Muppet Show » aux enchères

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 04:45

Articles les plus lus