Entrée en vigueur d'un accord historique sur la pêche à l'OMC

L'accord historique pour éliminer des subventions à la pêche, arraché en 2022 à la ministérielle ...
Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

L'accord historique pour éliminer des subventions à la pêche, arraché en 2022 à la ministérielle de l'OMC à Genève, est entré en vigueur. Après la formalisation de cette étape lundi matin à Genève, il devient le premier arrangement commercial lié à l'environnement.

La cheffe de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) Ngozi Okonjo-Iweala a parlé d'un 'rêve' et 'd'une étape historique'. L'accord est à la fois le premier Objectif de développement durable (ODD) entièrement atteint, le premier arrangement sur l'environnement au sein de l'institution et le premier dispositif multilatéral contraignant sur la durabilité des océans.

Les gouvernements dépensent plus de 20 milliards de dollars chaque année dans des subventions nuisibles liées à l'épuisement des ressources marines. Près de 40% des stocks mondiaux font face à une surpêche.

L'accord interdit les subventions illicites, non déclarées et non réglementées. Il ne règle pas tout. Les Etats discutent d'un second volet qui sera un des principaux chantiers de la prochaine ministérielle en mars prochain.

Entrée en vigueur d'un accord historique sur la pêche à l'OMC

Entrée en vigueur d'un accord historique sur la pêche à l'OMC

