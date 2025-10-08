Environnement: un documentaire sur l'engagement du roi Charles III

Le roi Charles III entend mettre en lumière son engagement de longue date pour la protection ...
Environnement: un documentaire sur l'engagement du roi Charles III

Environnement: un documentaire sur l'engagement du roi Charles III

Photo: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

Le roi Charles III entend mettre en lumière son engagement de longue date pour la protection de la planète dans un documentaire qui sortira début 2026, selon un communiqué publié mercredi, dans lequel le monarque britannique évoque sa 'philosophie de l'harmonie'.

'Tout au long de ma vie, j'ai cherché à promouvoir et encourager des moyens de collaborer avec la nature, plutôt que de lui nuire. Autrement dit, à restaurer l'équilibre de notre planète, qui est soumise à de fortes pressions', déclare le roi dans ce communiqué.

'Nous faisons partie de la nature. Et donc, ce que nous lui faisons, nous nous le faisons à nous-mêmes', souligne-t-il.

Le projet, intitulé Finding Harmony: A King's Vision' ('Trouver l'harmonie: la vision d'un roi'), est réalisé en collaboration avec Amazon MGM Studios et devrait être lancé dans le monde entier sur Prime Video début 2026.

Le roi espère mettre en valeur les efforts déployés à travers le monde pour sauver la planète. Le film s'intéresse également à sa fondation, The King's Foundation, et à ses activités au domaine de Dumfries House, en Écosse, notamment en matière de textiles durables et de savoir-faire traditionnels.

Une partie de documentaire a été tournée à Highgrove House, résidence du souverain dans l'ouest de l'Angleterre, où il a conçu des jardins et une ferme biologique.

Le documentaire cherchera à expliquer sa 'philosophie de l'harmonie', exposée dans un livre publié en 2010. Et 'peut-être à inspirer (à d'autres) la même détermination qu'elle m'a apportée pour contribuer à bâtir un avenir plus durable', avance Charles III.

Pour le réalisateur Nicolas Brown, ce film porte un récit d''espoir et de résilience'.

La famille royale britannique a régulièrement été l'objet de documentaires ou de fictions.

L'année dernière, Amazon a produit la série 'A Very Royal Scandal', inspirée d'une désastreuse interview télévisée du prince Andrew, frère cadet du roi, au sujet de ses liens avec le défunt délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.

En 2022, le concurrent d'Amazon Prime, Netflix, a diffusé la série documentaire en six épisodes 'Harry & Meghan', dans laquelle le plus jeune fils du roi et son épouse critiquaient durement la famille royale et les médias britanniques.

/ATS
 

Actualités suivantes

« Je ne suis pas encore morte ! », rassure Dolly Parton

« Je ne suis pas encore morte ! », rassure Dolly Parton

Culture    Actualisé le 08.10.2025 - 21:31

Street dance: Sheila Silva représente la Suisse à Los Angeles

Street dance: Sheila Silva représente la Suisse à Los Angeles

Culture    Actualisé le 08.10.2025 - 14:01

Une horde de dinosaures animés débarque à Beaulieu Lausanne

Une horde de dinosaures animés débarque à Beaulieu Lausanne

Culture    Actualisé le 08.10.2025 - 13:13

ChatGPT désormais connectable aux applis de la vie quotidienne

ChatGPT désormais connectable aux applis de la vie quotidienne

Culture    Actualisé le 07.10.2025 - 00:49

Articles les plus lus

P. Diddy condamné à plus de 4 ans de prison

P. Diddy condamné à plus de 4 ans de prison

Culture    Actualisé le 04.10.2025 - 04:39

Le Zurichois Moris Freiburghaus est le grand vainqueur du ZFF

Le Zurichois Moris Freiburghaus est le grand vainqueur du ZFF

Culture    Actualisé le 04.10.2025 - 20:49

L'Egyptien Khaled el-Enany désigné pour prendre la tête de l'Unesco

L'Egyptien Khaled el-Enany désigné pour prendre la tête de l'Unesco

Culture    Actualisé le 06.10.2025 - 20:03

La romancière britannique Jilly Cooper est morte à 88 ans

La romancière britannique Jilly Cooper est morte à 88 ans

Culture    Actualisé le 06.10.2025 - 22:23