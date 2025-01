Eruption du mont Ibu en Indonésie

Le mont Ibu, volcan de l'est de l'Indonésie, est entré en éruption samedi, crachant de la lave et projetant une colonne de fumée à quatre kilomètres dans le ciel, a indiqué l'Agence géologique nationale.

Situé sur l'île de Halmahera dans l'archipel des Moluques, le volcan, l'un des plus actifs d'Indonésie, est entré en éruption à 19H45 locales (12h45 heure suisse). 'La lave a été repérée à deux kilomètres du centre de l'éruption', a déclaré Muhammad Wafid, directeur de l'Agence géologique.

Les images du poste de surveillance du volcan ont montré une colonne de flammes rouge vif et une épaisse fumée noire s'élevant au-dessus du cratère. Les visiteurs et les villageois ont été invités à quitter une zone située entre 4 et 5,5 kilomètres du sommet.

L'agence a également demandé à la population de porter des masques et des lunettes de protection en cas de pluie de cendres volcaniques. Selon les données officielles remontant à 2022, l'île de Halmahera compte plus de 700'000 habitants.

Activité sismique

Le vaste archipel indonésien connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la 'ceinture de feu du Pacifique'. L'Ibu a connu plus de 2000 éruptions en 2024.

L'année dernière, le mont Ruang, dans le nord de la province des Célèbes, est entré en éruption plus d'une demi-douzaine de fois, obligeant des milliers d'habitants des îles voisines à évacuer.

/ATS