Escroqueries à l'investissement sur Internet en hausse en Suisse

Le nombre d'escroqueries à l'investissement en ligne est en forte hausse en Suisse depuis le ...
Escroqueries à l'investissement sur Internet en hausse en Suisse

Escroqueries à l'investissement sur Internet en hausse en Suisse

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Le nombre d'escroqueries à l'investissement en ligne est en forte hausse en Suisse depuis le début de l'année. Les cyberpirates usurpent l'identité de personnalités pour gagner la confiance de leurs victimes, montre un rapport de la Confédération publié mardi.

Durant les six premiers mois de l'année 2025, le nombre d'annonces de cyberincidents est resté stable en Suisse, à un niveau élevé (35'727 cas annoncés). Les tentatives d'escroquerie constituent 58% des annonces, et sont le phénomène le plus souvent signalé, note l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) dans son rapport semestriel.

Les publicités frauduleuses vantant de prétendues opportunités d'investissement en ligne font actuellement partie des phénomènes qui connaissent la plus forte croissance. Les cyberpirates usurpent souvent l'identité de personnalités, comme la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, pour gagner la confiance de leurs victimes, avertit l'OFCS dans un communiqué.

