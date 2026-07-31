Espagne: des milliers de migrants ont traversé la frontière à Ceuta

Quelque 40'000 personnes ont traversé la frontière ces derniers jours entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta, a indiqué vendredi une source policière à l'AFP. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez était attendu dans le territoire.

Les arrivées, qui n'ont pas cessé de la nuit, continuaient vendredi matin, majoritairement des jeunes hommes et des adolescents. Dix-huit d'entre eux sont morts noyés en tentant le passage de la frontière par la mer, selon cette source, dans ce petit territoire habité par 80'000 personnes.

'Il y a eu un flux constant de personnes toute la nuit', a-t-elle dit. Si les arrivées ont été moindres que pendant la journée, des migrants 'ont continué à arriver la nuit et ils continuent d'arriver' vendredi matin, a précisé cette source.

/ATS