Etat palestinien: Londres va annoncer sa décision ce dimanche

Le Premier ministre britannique Keir Starmer annoncera dimanche sa décision sur la reconnaissance ...
Photo: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL / POOL

Le Premier ministre britannique Keir Starmer annoncera dimanche sa décision sur la reconnaissance par le Royaume-Uni d'un Etat palestinien. L'annonce pourrait fortement déplaire à Israël et aux Etats-Unis.

Keir Starmer avait annoncé en juillet que son pays allait reconnaître un Etat palestinien, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont la conclusion d'un cessez-le-feu à Gaza. 'Le Premier ministre annoncera sa décision plus tard dans la journée, en regardant si ces conditions ont été remplies', a indiqué le vice-Premier ministre David Lammy sur la BBC.

/ATS
 

