Etats-Unis: fusillade sur un campus universitaire à Providence

Une fusillade a éclaté samedi sur le campus de l'université Brown à Providence, proche de Boston, a annoncé l'établissement, qui compte parmi les huit plus prestigieux de la côte est des Etats-Unis. Plusieurs personnes ont été touchées. Un suspect a été arrêté.

'Une fusillade est en cours près du département Barus & Holley. Les polices de Brown et de Providence sont sur place', ainsi que les services de secours, a indiqué dans un message d'alerte l'établissement, appelant les étudiants et le personnel à se mettre à l'abri.

'Un suspect a été arrêté. Fermez les portes, éteignez les téléphones et restez cachés jusqu'à nouvel ordre', a ajouté l'université, qui compte 11'000 étudiants.

/ATS