Etats-Unis: la croissance du 2e trimestre révisée en hausse, à 3,3%

Les Etats-Unis ont connu une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 3,3% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon une estimation officielle actualisée jeudi, soit plus que ce qui avait été auparavant calculé, et plus qu'attendu par les marchés.

La première estimation du PIB pour la période, publiée fin juillet, faisait état d'une croissance de 3% en rythme annualisé. Les investisseurs s'attendaient à une révision de moindre ampleur (un PIB en progression de 3,1%), selon le consensus publié par MarketWatch.

Les Etats-Unis présentent les chiffres de la croissance en rythme annualisé, c'est-à-dire en projetant sur l'ensemble de l'année l'évolution observée sur la période. D'un trimestre sur l'autre (deuxième trimestre comparé au premier, sans annualiser le rythme), la croissance du PIB est de 0,8%.

L'actualisation des données reflète 'en premier lieu une révision à la hausse des investissements et des dépenses de consommation', précise le ministère du Commerce dans sa publication. Les dépenses gouvernementales ont été revues en baisse et les importations revues en hausse.

La première économie mondiale connaît un ralentissement de son activité depuis le début de l'année et le retour au pouvoir de Donald Trump, qui a relevé en plusieurs vagues les taxes sur les produits importés.

/ATS