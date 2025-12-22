Ethylène: Clariant rejette les accusations de MOL et Braskem

Le chimiste bâlois Clariant a rejeté deux plaintes des groupes MOL et Braskem pour infraction ...
Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le chimiste bâlois Clariant a rejeté deux plaintes des groupes MOL et Braskem pour infraction au droit de la concurrence sur le marché de l'achat d'éthylène, sanctionnée par la Commission européenne en juillet 2020.

Clariant affirme dans un communiqué publié lundi disposer de preuves étayées démontrant que les faits reprochés n'ont eu aucun impact sur le marché de l'éthylène.

Les plaintes du hongrois MOL et du brésilien Braskem ont été déposées devant le tribunal de Munich, en Allemagne. Les dommages et intérêts réclamés s'élèvent à respectivement 548 millions et 402 millions d'euros.

En 2020, Clariant, Orbia, Celanese et Westlake avaient admis s'être entendus pour l'achat d'éthylène afin de maintenir le prix aussi bas que possible. Dans le cadre de cette infraction au droit de la concurrence, les quatre entreprises avaient conclu un accord amiable auprès de la Commission européenne. Clariant avait accepté de payer une amende de 155,8 millions de francs.

/ATS
 

