Euronext entame la procédure pour acheter la Bourse d'Athènes

L'opérateur boursier Euronext a annoncé lundi l'ouverture pour six semaines d'une offre publique d'échange d'actions pour l'acquisition de la Bourse d'Athènes.

Les détenteurs de titres de Hellenic Exchanges-Athens Stock Exchange (Athex) vont donc pouvoir les échanger contre des actions Euronext, sur la base d'un ratio fixé à une action Euronext pour vingt actions Athex.

Euronext, qui détient les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan et Oslo, avait déjà annoncé sa volonté d'acquérir la Bourse d'Athènes début juillet, mais la première proposition transmise à Athex, qui valorisait chacune de ses actions à 6,90 euros, avait été écartée par l'opérateur grec.

Finalement, chaque action Athex est valorisée à hauteur de 7,14 euros, selon l'accord signé le 30 juillet dernier.

Avec cette opération, Euronext attend des 'synergies de 12 millions d'euros par an à partir de 2028'. Les coûts de l'intégration s'élèveront à '25 millions d'euros'.

Euronext annoncera le 19 novembre le résultat de cette offre publique d'échange d'actions, soit deux jours après sa clôture.

