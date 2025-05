Eurovision: la première demi-finale démarre dans quelques heures

Quinze pays vont s'affronter lors de la première demi-finale de l'Eurovision mardi soir dans la Halle St-Jacques à Bâle. A la fin de la soirée, seuls dix auront franchi l'obstacle pour accéder à la finale. La Suède, l'Estonie et l'Ukraine comptent parmi les favoris.

Si l'on en croit les bureaux de paris, ce sont ces trois pays qui remporteront le plus de points du public mardi soir. Pour la Suède, il s'agit de KAJ. Le trio de comédiens et de musiciens, considéré comme le favori, s'élancera sur la scène avec son hymne pour sauna 'Bara Bada Bastu' (Allons au sauna).

L'Estonie est également très bien placée dans le classement des bookmakers. Le pays balte est représenté par le chanteur Tommy Cash, dont la chanson 'Espresso macchiato' a été jugée offensante en Italie.

L'Ukraine fait des émules avec l'un des morceaux les plus complexes du concours sur le plan musical. Selon les bureaux de paris, le groupe Ziferblat pourrait arriver à la troisième place mardi avec son titre 'Bird of Pray'.

Lors des deux demi-finales, seul le public pourra voter, sauf pour son propre pays. Ce n'est que lors de la finale que les points du jury seront pris en compte.

Un 'Voyage' pop

La Suisse fera également une apparition mardi soir avec Zoë Më. En tant que pays hôte, la Suisse est automatiquement qualifiée pour la finale. Avec sa délicate ballade pop 'Voyage', l'artiste se produira presque à la fin de la soirée, en avant-dernière position. Comparée à d'autres prestations qui recourent souvent à l'utilisation de flammes et de rayons laser, sa performance devrait être apaisante et poétique.

L'Italie et l'Espagne seront encore de la partie mardi soir, même s'ils font partie des 'Big Five', les cinq pays qui participent d'office à la finale.

Une portion de suissitude

Le slogan de l'Eurovision est 'Welcome Home' et fait allusion au fait que la première édition du concours musical s'est tenue en 1956 à Lugano. La demi-finale mardi, intitulée 'Where It All Began' (Là où tout a commencé), est donc centrée sur la Suisse, lieu de naissance de ce show TV.

Il faut donc s'attendre à une portion de suissitude mardi soir. Les présentatrices Sandra Studer et Hazel Brugger donneront ici et là au public une petite leçon sur la musique helvétique et sa participation au fil des ans au concours de la chanson.

La première demi-finale du 69e édition sera diffusée mardi soir à 21 heures sur RTS2.

/ATS