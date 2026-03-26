Excédent de 50 millions aux comptes 2025 de l'Etat de Genève

Les comptes 2025 de l'Etat de Genève affichent un excédent de 50 millions de francs, alors ...
Excédent de 50 millions aux comptes 2025 de l'Etat de Genève

Excédent de 50 millions aux comptes 2025 de l'Etat de Genève

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les comptes 2025 de l'Etat de Genève affichent un excédent de 50 millions de francs, alors qu'un déficit de 256 millions était inscrit au budget. Malgré ce résultat, le Conseil d'Etat s'inquiète d'une hausse des dépenses de 4,7% en un an.

Rendu public jeudi, ce léger excédent est dû à des revenus inattendus, notamment de recettes fiscales supérieures de 166 millions à celles projetées et de la redistribution du bénéfice 2024 de la Banque nationale suisse pour 117 millions. Totalisant 11 milliards, les revenus demeurent stables par rapport aux comptes 2024.

En revanche, les charges ont augmenté de 490 millions pour atteindre 11 milliards et sont supérieures de 1% à l'enveloppe budgétaire. Le Conseil d'Etat maintient ainsi son objectif de maîtriser les dépenses par l'adoption prochaine d'un plan d'économies. Les investissements se sont élevés à 678 millions, ce qui correspond à un taux de réalisation de 90%. La dette financière se monte à 11,3 milliards.

/ATS
 

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