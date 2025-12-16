Explosion dans l'Ain: une personne « manque à l'appel »

Les recherches ont repris mardi matin à Trévoux, dans l'Ain, dans les décombres d'un immeuble ...
Photo: KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Les recherches ont repris mardi matin à Trévoux, dans l'Ain, dans les décombres d'un immeuble d'habitation où une explosion a tué lundi deux enfants en bas âge et fait treize blessés. Une personne 'manque à l'appel', a déclaré le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

'Il y a une personne qui manque à l'appel, qui était probablement occupante d'un des logements. Ce sont les équipes cyno(philes) qui sont en recherche actuellement', a-t-il dit à la presse lors d'une visite sur place.

Un peu plus tôt, le maire de Trévoux Marc Péchoux avait mentionné des personnes 'dont on n'a pas forcément de nouvelles. Mais rien ne dit qu'elles étaient dans leur appartement', avait-il souligné devant la presse.

L'explosion, survenue vers 17h30, au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation, a tué deux jeunes enfants et fait 'une dizaine de blessés en urgence relative', selon le ministre. 'On a 53 personnes impliquées qui ont été choquées', a-t-il ajouté.

'Sur les motifs de cette explosion, il y a une enquête qui est en cours', a-t-il déclaré, refusant d'en dire davantage. Marc Péchoux a évoqué devant la presse la piste d'une explosion due au gaz, mais le parquet a souligné dans un communiqué qu'à ce stade, les causes exactes n'étaient 'pas encore déterminées avec certitude'.

Action des pompiers saluée

Le ministre a salué l'action des pompiers, notamment de deux officiers qui sont intervenus en civil en dehors de leur service et 'qui ont été les premiers à pratiquer les gestes de secours, notamment sur les deux jeunes enfants'.

Les deux garçons, des frères de trois et cinq ans, ont été sortis des décombres en arrêt cardio-respiratoire, mais n'ont pas pu être ranimés, selon une source au sein des secours.

Laurent Nuñez, venu pour témoigner du 'soutien' et de 'la compassion du gouvernement', a également 'salué un habitant de l'immeuble qui a joué un rôle important pour procéder aux évacuations' et souligné qu'une chaîne de solidarité' s'était mise en place pour prendre en charge les sinistrés.

L'immeuble de quatre étages où l'explosion a eu lieu comptait 20 logements, dont 19 occupés. Tous ses habitants ont été évacués et ils ne pourront pas le réintégrer dans l'immédiat. 'Le périmètre va être gelé pendant le temps nécessaire aux constatations', a dit le ministre.

/ATS
 

