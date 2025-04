Expo spéciale à la Fondation Beyeler pendant l'ESC à Bâle

La Fondation Beyeler, à Riehen (BS), organise une exposition spéciale sur le thème de l'arc-en-ciel pendant le Concours Eurovision de la chanson (ESC) qui se déroule en mai à Bâle. Les oeuvres présentées proviennent de la collection du musée.

L'exposition 'Over the Rainbow', visible du 9 au 18 mai, tourne autour de la lumière et de l'eau ainsi que la force des couleurs, indique la fondation. La sculpture arc-en-ciel 'we are poems' sera installée sur le toit du musée.

Le drapeau arc-en-ciel est un symbole du mouvement LGBT+ depuis les années 1970. Pour beaucoup de personnes homosexuelles, bisexuelles, trans ou non binaires, l'ESC est un événement qui les a rendus visibles grâce aux nombreux artistes 'queer' qui y ont participé depuis la fin des années 1990.

Arc-en-ciel fédérateur

La présentation spéciale de la collection Beyeler 'déploie un spectre coloré' qui 'se réunit pour former un arc-en-ciel fédérateur'. Les visiteurs pourront y admirer des chefs-d'oeuvre de l'art moderne contemporain.

'Over the Rainbow' propose des oeuvres de Claude Monet, Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Auguste Rodin, Henri Rousseau, Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Max Ernst, Alberto Giacometti, Mark Rothko, Andy Warhol, Francis Bacon, Marlene Dumas, Elizabeth Peyton et Wolfgang Tillmans.

Le Concours Eurovision de la chanson (ESC) se déroule à Bâle du 11 au 17 mai. La cérémonie d'ouverture a lieu le 11 mai. Les demi-finales se tiendront les 13 et 15 mai. La finale est agendée au 17 mai.

