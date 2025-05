Expo sur un bateau sur les voyages de Goethe en Suisse centrale

Journaux de bord, impressions et inspirations de Goethe lors de ses visites en Suisse centrale, il y a 250 ans, sont exposés depuis samedi sur un bateau du lac des Quatre-Cantons. Les passagers du 'Schiller' peuvent découvrir la présentation dans la cabine du navire.

Le fait que Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) ait droit à son exposition permanente au Musée Sasso San Gottardo, dans la forteresse du col du Gothard, peut paraître étonnant. Pourtant, l'écrivain allemand a gravi le col lors de chacun de ses trois voyages en Suisse, sans traverser les Alpes, écrit le musée.

En 1775, Goethe visite la Suisse primitive (Uri, Schwyz, Nidwald, Obwald) une première fois. Il se laisse inspirer par ses paysages, sa nature et sa géologie. Il y collectionne alors des pierres et y achète des cristaux. L'écrivain et poète revient en 1779 et en 1797.

Ses impressions ont motivé son ami Friedrich Schiller (1759-1805) à écrire le drame 'Guillaume Tell', alors que lui-même n'est jamais venu en Suisse. La pièce a été jouée pour la première fois en 1804 à Weimar (D) sous la direction de Goethe.

Ce lien entre les deux auteurs, sublimé par les visites de Goethe en Suisse centrale, a incité le Musée Sasso San Gotardo de présenter, jusqu'à la fin de l'été, son exposition permanente sur le bateau à vapeur 'Schiller'. Ce dernier circule chaque jour entre Lucerne et Flüelen (UR). Il traverse donc les paysages que Goethe a documentés et que Schiller a couchés sur le papier.

/ATS