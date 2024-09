Exposition Paula Rego au Kunstmuseum de Bâle

Le Kunstmuseum de Bâle consacre une exposition à l'artiste luso-britannique Paula Rego (1935-2022). Environ 120 peintures et pastels, des poupées et des documents sont présentés de samedi jusqu'au 2 février.

'Militante, féministe et auteure de tableaux exubérants et inquiétants', Paula Rego a laissé derrière une oeuvre marquée par son intérêt pour les jeux de pouvoir et de hiérarchies, a indiqué jeudi le Kunstmuseum de Bâle. Il s'agit de la première exposition consacrée à l'artiste dans l'espace germanophone.

Les 'dynamiques de pouvoir' constituent le leitmotiv de l'exposition. On peut ainsi y admirer des oeuvres traitant de la dictature Salazar, témoignant de l'engagement de Paula Rego contre les lois restreignant l'avortement dans son pays natal, le Portugal, ou contre la participation britannique à la guerre en Irak.

L'exposition 'Paula Rego - Jeux de pouvoir' est présentée de manière thématique. Récits littéraires, contes et dessins animés ont souvent été une source d'inspiration pour l'artiste. Elle utilise aussi des 'motifs de l'inconscient collectif'.

Paula Rogo est née à Lisbonne en 1935, pendant la dictature d'Antonio de Oliveira Salazar. Elle a fréquenté une école anglaise au Portugal et a terminé ses études secondaires en Angleterre. Elle a étudié la peinture à la Slade School of Fine Arts à Londres. La Biennale de Venise 2022 lui a consacré une salle.

/ATS