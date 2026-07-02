Face aux vagues de chaleur, les martinets en souffrance

Avec la chaleur, le centre de soins de la Station ornithologique suisse a accueilli un nombre croissant de martinets. Les oisillons quittent prématurément leur nid en raison de la chaleur. Ils ont alors besoin d'une aide d'urgence.

Au sol, les martinets incapables de voler se trouvent toujours en situation d'urgence. Jeudi, la Station ornithologique suisse, située à Sempach (LU), a expliqué à Keystone-ATS comment venir en aide à ces jeunes oiseaux au sol.

Avant toute chose, il convient de déterminer si l’animal trouvé est un jeune ou un adulte. Les jeunes martinets se reconnaissent à leurs bords de plumes clairs, notamment sur les rémiges, et à leur front clair. Chez les oiseaux adultes, le plumage est d'un brun noir uniforme, à l'exception de la gorge. Leurs ailes dépassent la queue et se croisent à leur extrémité.

Dans le cas d’un jeune oiseau, il faut également vérifier s’il est déjà capable de voler. Un signe qui permet de le déterminer est que les ailes dépassent la queue d’environ deux centimètres. Une fois dans la main, l’oiseau trouvé peut être retourné avec précaution sur le dos.

Une fois l'oiseau retourné délicatement sur le dos dans la main et que son aile a été dépliée, le développement de son plumage corporel devrait déjà être en grande partie achevé.

Tentative de vol

Si un oiseau est capable de voler et que ses ailes sont symétriques, un premier essai de vol peut être tenté. Dans un champ ou une prairie, il faut poser l’oiseau sur la paume de la main à plat et le soulever à peu près à hauteur de tête. Si l’oiseau ne s’envole pas de lui-même, il faut l'aider en le balançant légèrement, mais jamais en le jetant en l’air.

Si l’oiseau trouvé est en bonne santé, il s’envolera de lui-même. S’il ne le fait pas, s’il laisse pendre ses ailes, s’il tremble ou si son plumage est hérissé, la Station ornithologique conseille de se rendre dans un centre de soins.

Adoption

Pour le transport, il est recommandé d'utiliser une boîte recouverte de papier absorbant et percée de trous d’aération. Une cage n’est pas adaptée, car l’oiseau risquerait d’y abîmer son plumage. Il faut aussi éviter de lui donner de la nourriture. Par temps chaud, il est par contre possible de lui donner quelques gouttes d’eau au bord du bec.

Heureusement, les martinets adoptent sans problème un oisillon étranger dont le stade de développement est à peu près équivalent à celui de leurs propres petits. Pour un jeune oisillon trouvé, l’adoption immédiate constitue donc la meilleure solution. Si aucune colonie disposant de sites de nidification ne peut être trouvée, l’oisillon sera élevé dans un centre de soins.

/ATS