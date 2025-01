Fast Retailing (Uniqlo) voit son bénéfice bondir

Le géant japonais du prêt-à-porter Fast Retailing (Uniqlo) a vu ses ventes et ses bénéfices bondir au Japon et dans les pays occidentaux au premier trimestre de son exercice décalé 2024-2025, compensant des difficultés persistantes en Chine.

Pour la période de trois mois achevée fin novembre, le groupe a annoncé jeudi une hausse de 22,4% de son bénéfice net à 132 milliards de yens (861 millions de francs au taux de change actuel), au-delà des anticipations du marché.

Son chiffre d'affaires s'est envolé de 10,4% à 895 milliards de yens (5,5 milliards d'euros), conformément aux prévisions, avec les ventes d'uniquement bondissant de 9% au Japon à 267 milliards de yens, de 17% en Amérique du Nord et même de 42% en Europe.

Le champion nippon de l'habillement, qui accélère son expansion à l'international depuis la période creuse de la pandémie de Covid-19, continue de se renforcer sur son marché national tout comme dans les pays occidentaux.

L'entreprise pointe dans un communiqué l'ouverture de nouveaux magasins, notamment au Texas (sud), et l'expansion de sa base de clients en Europe sur fond 'de reconnaissance accrue de la marque'.

Au Japon, Uniqlo profite de l'afflux record de touristes étrangers, qu'un yen très affaibli incite aux emplettes --de surcroît détaxées.

Mais il tire surtout avantage d'une gamme flexible et élargie, avec 'des ventes robuste en septembre en mettant en avant les produits appropriés face à une chaleur' plus forte que les moyennes saisonnières... avant de s'adapter ensuite à des températures plus froides que d'ordinaire en début d'hiver.

Comme les trimestres précédents, le crucial marché chinois reste le point noir.

En Chine continentale, le groupe a enregistré 'un recul de ses ventes et une chute considérable de ses bénéfices, faute d'avoir réussi à élaborer une gamme de produits suffisamment adaptée' à un hiver plus doux que de coutume, et 'faute d'élaborer une réponse suffisamment détaillée aux besoins précis des différentes régions' du pays.

Uniqlo, qui doit aussi affronter la redoutable concurrence des plateformes de ventes en ligne à bas prix, a indiqué précédemment restructurer son réseau en Chine, 'remplaçant ses magasins les plus petits et moins rentables par des emplacements mieux situés' et plus rémunérateurs.

Les contre-performances sur le marché chinois pourraient s'aggraver: le directeur général de Fast Retailing, Tadashi Yanai, a indiqué fin novembre dans un entretien à la BBC qu'Uniqlo 'n'utilisait pas' de coton provenant du Xinjiang, région chinoise où Pékin est accusé de persécuter la minorité musulmane ouïghoure.

Ces propos ont déclenché l'ire d'organisations officielles en Chine et des appels au boycott contre Uniqlo sur l'internet chinois.

De quoi inciter Fast Retailing à consolider sa croissance dans d'autres régions que le Japon et la Chine --les deux marchés qui, cumulés, lui apportent la moitié de son chiffre d'affaires.

Fast Retailing attend pour 2024-2025 un nouvel exercice record pour la quatrième année consécutive, avec une hausse attendue de 3,5% du bénéfice net et un bond de 9,5% des ventes.

/ATS