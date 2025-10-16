Faute d'accord, les ouvriers de la construction votent la grève

Plus de 20'000 travailleurs de la construction suisse se sont prononcés en faveur de mesure de grève, indiquent jeudi les syndicats Unia et Syna. Alors que la nouvelle convention nationale est discutée, la question des horaires divise toujours autant.

'Les travailleurs de la construction sont à bout. Ils doivent assurer jusqu'à neuf heures de travail par jour, sans même parler des heures supplémentaires', déclare Nico Lutz, négociateur en chef et membre du comité directeur Unia dans un communiqué. Les premières journées de protestations débuteront la semaine prochaine.

Au niveau des revendications, les syndicats mettent en avant la fin des temps de déplacements non payés jusqu'au chantier, une pause du matin payé ou encore des journées de travail plus courtes. Des conditions qui seraient balayées par la Société suisse des entrepreneurs (SSE), selon Unia et Syna.

La Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) règle les conditions de travail de près de 80'000 travailleurs. Elle expire à la fin de l’année.

/ATS