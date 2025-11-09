Ferme évacuée à Ramiswil (SO): plus de 100 chiens euthanasiés

Le service vétérinaire soleurois, accompagné de la police cantonale, a évacué jeudi et vendredi ...
Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le service vétérinaire soleurois, accompagné de la police cantonale, a évacué jeudi et vendredi une ferme à Ramiswil. Il y a trouvé de nombreux animaux malades et sous-alimentés. Plus de 100 chiens ont dû être euthanasiés.

Lors de l'évacuation de la ferme, le service vétérinaire a saisi plusieurs dizaines de chevaux, environ 120 chiens ainsi que deux chèvres, a indiqué Andrea Affolter, responsable médias du Conseil d'Etat soleurois, dimanche l'agence de presse Keystone-ATS, confirmant une information diffusée la veille par la chaîne de télévision régionale Tele M1. La police cantonale a indiqué s'être également rendue sur place.

'Les animaux étaient pratiquement tous dans un état déplorable', a ajouté Andrea Affolter, précisant qu'ils souffraient de malnutrition et étaient également malades.

'Nous avons confisqué les chevaux et les avons placés dans un endroit approprié', a déclaré la vétérinaire cantonale Chantal Ritter à la chaîne de télévision Tele M1. Les chiens ont été euthanasiés parce qu'ils étaient en trop mauvais état.

La propriétaire des animaux sera dénoncée pour infraction à la loi sur la protection des animaux, a ajouté Mme Affolter.

/ATS
 

