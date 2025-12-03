Festi'neuch 2026: une affiche résolument francophone

Le Festi'neuch, le festival en plein air de Neuchâtel, dévoile les premiers noms de sa 25e édition en juin prochain. Parmi les artistes confirmés, on retrouve Vanessa Paradis, Gaël Faye, Jean-Louis Aubert, The Hives, Feu! Chatterton, et bien d’autres.

Le programme de cette année mise sur la musique francophone. Jean-Louis Aubert, figure centrale du groupe Téléphone, chantera pour la première fois à Neuchâtel, tandis que le groupe de rock Feu! Chatterton offrira un concert intime et électrique, indique le festival dans un communiqué mercredi.

D'autres artistes comme le chanteur français Ben Mazué, le rappeur français Vald, ou encore la jeune autrice-compositrice-interprète franco-coréenne Miki viendront également faire vibrer les scènes du festival. Des performances uniques sont également attendues de la part du groupe de hip-hop de Belfast Kneecap et de techno médiévale du Rennais Perceval. La scène s’annonce aussi vibrante avec la musique de la chanteuse franco-comorienne Imany et de la talentueuse Lorie, icône des années 2000.

La programmation complète, avec les 70 artistes présents, sera annoncée fin février 2026. La billetterie est d’ores et déjà ouverte, avec des abonnements et des billets journaliers disponibles. Le festival se tiendra du 11 au 14 juin prochain.

/ATS