Festival de Cannes: « nous refusons que l'IA dicte sa loi au cinéma »

Le Festival de Cannes refuse que l'intelligence artificielle (IA) 'dicte sa loi' au cinéma ...
Festival de Cannes: « nous refusons que l'IA dicte sa loi au cinéma »

Festival de Cannes:

Photo: KEYSTONE/AP/Thibault Camus

Le Festival de Cannes refuse que l'intelligence artificielle (IA) 'dicte sa loi' au cinéma, a déclaré sa présidente Iris Knobloch, en ouverture de l'annonce de la sélection officielle de la 79e édition jeudi.

'Il est important de préciser que nous défendons la liberté de créer pour tous les êtres humains, mais seulement pour les êtres humains', a-t-elle dit devant la presse à Paris. L'IA 'est déjà entrée dans les studios, dans les salles de montage, dans le processus de création. Nous ne fermons pas les yeux, mais nous refusons qu'elle dicte sa loi au cinéma', a-t-elle ajouté.

'L'intelligence artificielle sait imiter, très bien même, mais elle ne saura jamais ressentir', a estimé Mme Knobloch. 'Derrière chaque image, il y a un cinéaste, mais aussi des dizaines, parfois des centaines, de personnes qui ont mis leur talent, leur énergie, leur âme dans un projet commun', a-t-elle détaillé.

/ATS
 

Actualités suivantes

Voitures électriques: les exportations chinoises doublent sur un an

Voitures électriques: les exportations chinoises doublent sur un an

Économie    Actualisé le 09.04.2026 - 12:45

Voitures électriques: les exportations chinoises doublent sur un an

Voitures électriques: les exportations chinoises doublent sur un an

Économie    Actualisé le 09.04.2026 - 12:47

Le dollar se stabilise avec les doutes sur le cessez-le-feu

Le dollar se stabilise avec les doutes sur le cessez-le-feu

Économie    Actualisé le 09.04.2026 - 12:35

La BNS et le Musée d'histoire de Berne inaugurent le « Moneyverse »

La BNS et le Musée d'histoire de Berne inaugurent le « Moneyverse »

Économie    Actualisé le 09.04.2026 - 10:51

Articles les plus lus