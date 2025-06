Festival du film de Locarno: Leopard Award décerné à Emma Thompson

L'actrice et scénariste britannique Emma Thompson se voit décerner le Leopard Club Award du Festival du film de Locarno. Le prix lui sera remis le vendredi 8 août sur la Piazza Grande.

Mme Thompson, née à Londres en 1959, 'peut se targuer d'une carrière extraordinaire en tant qu'actrice, scénariste et productrice pour le cinéma et la télévision', peut-on lire mardi dans un communiqué du Festival du film de Locarno.

L'actrice britannique a remporté plusieurs prix tout au long de sa carrière, dont l'Oscar de la meilleure actrice dans 'Retour à Howards End' (1992) de James Ivory, un film qui l'a fait connaître à l'échelle internationale. En 1996, elle a remporté l'Oscar du meilleur scénario pour l'adaptation cinématographique d'un roman de Jane Austen 'Raison et Sentiments', réalisée par Ang Lee.

Plus de 80 films à son actif

Emma Thompson, avec plus de 80 films et séries à son actif, est également connue du grand public pour avoir incarné la professeure de divination Sibylle Trelawney dans la saga Harry Potter au début des années 2000 et l'effrayante Nanny McPhee dans deux films en 2005 et 2010.

À Locarno, le vendredi 8 août sur la Piazza Grande, après la cérémonie de remise des prix, 'The Dead of Winter' de Brian Kirk sera projeté en première mondiale. L'actrice britannique joue le rôle principal dans ce thriller, où elle assume aussi le rôle de productrice exécutive.

'Honorer le talent d'une interprète aussi brillante et multiforme qu'Emma Thompson avec le Leopard Club Award est une juste reconnaissance pour une artiste qui nous a émus, nous a fait réfléchir, nous a divertis et, surtout, n'a jamais cessé de nous surprendre, a déclaré la directrice artistique du Festival du film de Locarno, Giona A. Nazzaro, cité dans le communiqué.

La 78e édition du Festival du film de Locarno se déroule du 6 au 16 août. Ce prix, le Leopard Club Award, qui porte le nom de l'association officielle qui soutient le Festival, a été décerné par le passé à des actrices du calibre d'Irène Jacob, Hilary Swank, Meg Ryan, Faye Dunaway et Mia Farrow.

/ATS