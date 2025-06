Festival du film de Locarno: l'actrice Lucy Liu récompensée

L'actrice et réalisatrice américaine Lucy Liu recevra le prestigieux Career Achievement Award lors du 78e Festival de Locarno le 14 août. La comédienne y présentera en première internationale le nouveau film d’Eric Lin, 'Rosemead', en présence de l’équipe du film.

En plus de trente ans de carrière, Lucy Liu, saluée par la critique pour ses rôles emblématiques au cinéma, à la télévision et au théâtre, a joué dans des films qui ont généré plus de 3,7 milliards de dollars de recettes au box-office mondial, indique mardi le Festival dans un communiqué.

'L’influence de Lucy Liu sur le cinéma et la télévision est inestimable', a déclaré le directeur artistique de Locarno Giona A. Nazzaro cité dans le communiqué.

Révélée dans la série télévisée 'Ally McBeal', Lucy Liu s'est depuis imposée comme 'une figure pionnière de la télévision' grâce à ses interprétations dans diverses séries telles que 'Why Women Kill', 'Elementary', ou encore 'A Man in Full', indique le communiqué.

En plus de ses rôles dans de nombreux films comme 'Kill Bill' ou 'Charlie et ses drôles de dames', Lucy Liu a signé en tant que réalisatrice plusieurs épisodes de 'Luke Cage', 'Elementary' ou 'American Born Chinese' (2023).

Carrière multiple

Lauréate de la Harvard University Arts Medal, Lucy Liu est également une artiste visuelle reconnue. Elle a exposé ses peintures et sculptures en techniques mixtes dans divers musées et galeries, dont le National Museum, le Napa Valley Museum et le New York Studio School.

Parallèlement à sa carrière artistique, Lucy Liu œuvre depuis plus de vingt ans comme ambassadrice de l’UNICEF. Elle a, par ailleurs, reçu plusieurs distinctions pour son engagement humanitaire.

Nouveau film

Le Festival de Locarno projettera en avant-première'Rosemead', un drame inspiré de faits réels. Lucy Liu y incarne une femme malade, qui lutte contre la montre pour protéger son fils de ses obsessions violentes. En plus d’en tenir le rôle principal, Liu est également productrice du film.

Le lendemain de la projection, Lucy Liu ira également à la rencontre du public du Festival à l’occasion d’une conversation organisée au Forum 'Spazio Cinema'.

/ATS