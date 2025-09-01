Feu vert aux tirs de régulation du loup dans quatre cantons

A partir de lundi et jusqu'au 31 janvier, les cantons peuvent à nouveau procéder à des tirs ...
Feu vert aux tirs de régulation du loup dans quatre cantons

Feu vert aux tirs de régulation du loup dans quatre cantons

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

A partir de lundi et jusqu'au 31 janvier, les cantons peuvent à nouveau procéder à des tirs préventifs dans la population de loups, sous certaines conditions. Pour l'instant, quatre cantons dont Vaud ont reçu le feu vert l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Dans le canton de Vaud, toute la meute du Mont Tendre pourra être éliminée. L'OFEV a également approuvé le tir de deux tiers des jeunes nés en 2025 dans des meutes dans les Grisons, au Tessin et dans le canton de Schwyz.

Les cantons du Valais et de Saint-Gall ont également déposé des demandes en ce sens, selon une fiche d'information publiée lundi par l'OFEV. Au total, les demandes concernent plus de 30 meutes.

Si l'OFEV s'est déjà prononcé sur certaines demandes, d'autres sont en cours de traitement ou en attente en raison de manque de preuves de reproduction des meutes.

En cas d'approbation, les cantons, qui sont compétents pour la mise en œuvre des réglementations, peuvent ordonner les tirs. Les bases juridiques pour les tirs préventifs font partie de la loi révisée sur la chasse.

/ATS
 

Actualités suivantes

SIX: le volume de négoce a baissé au mois d'août

SIX: le volume de négoce a baissé au mois d'août

Économie    Actualisé le 01.09.2025 - 15:09

L'avion de von der Leyen victime d'un brouillage GPS en Bulgarie

L'avion de von der Leyen victime d'un brouillage GPS en Bulgarie

Économie    Actualisé le 01.09.2025 - 12:37

Gare de Lausanne: Albert Rösti satisfait des progrès du chantier

Gare de Lausanne: Albert Rösti satisfait des progrès du chantier

Économie    Actualisé le 01.09.2025 - 12:29

Moral des directeurs d'achats stable en août

Moral des directeurs d'achats stable en août

Économie    Actualisé le 01.09.2025 - 09:49

Articles les plus lus

Solaire: les tarifs minimaux menacés en cas d'accord avec l'UE

Solaire: les tarifs minimaux menacés en cas d'accord avec l'UE

Économie    Actualisé le 31.08.2025 - 13:23

L'OFL baisse le taux de référence des loyers

L'OFL baisse le taux de référence des loyers

Économie    Actualisé le 01.09.2025 - 08:21

Les recettes du commerce de détail progressent en juillet

Les recettes du commerce de détail progressent en juillet

Économie    Actualisé le 01.09.2025 - 09:15

« Danger très sérieux » si Trump prenait le contrôle de la Fed

« Danger très sérieux » si Trump prenait le contrôle de la Fed

Économie    Actualisé le 01.09.2025 - 09:33