Feu vert de l'UE pour créer des centres où renvoyer les migrants

Les eurodéputés et les Etats européens ont trouvé un accord lundi soir pour durcir la politique ...
Feu vert de l'UE pour créer des centres où renvoyer les migrants

Feu vert de l'UE pour créer des centres où renvoyer les migrants

Photo: KEYSTONE/AP/PETROS KARADJIAS

Les eurodéputés et les Etats européens ont trouvé un accord lundi soir pour durcir la politique migratoire de l'UE, avec la possibilité de créer des centres à l'étranger où renvoyer les migrants illégaux.

La loi prévoit une batterie de mesures pour accélérer les expulsions et permet aux Etats qui le souhaitent de créer des centres où renvoyer des déboutés du droit d'asile en dehors de l'Europe.

Le compromis, trouvé dans la soirée, devra être voté une dernière fois par le Parlement européen et les Etats membres dans les semaines qui viennent.

/ATS
 

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