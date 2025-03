Fin de l'édition 2025 du carnaval de Lucerne

Le carnaval de Lucerne s'est achevé mercredi au petit matin, après le cortège final des groupes de Guggenmusik. La police tire un bilan sécuritaire positif des festivités, mais aussi contrasté par un incident dans lequel des policiers ont été blessés par des pétards.

Des inconnus ont lancé plusieurs pétards dans la foule, mardi vers 23h00. Ils ont réussi à prendre la fuite. L'un des pétards a détonné devant une patrouille de police. Les quatre agents blessés ont été pris en charge par les ambulanciers.

A l'exception de cet incident, les cortèges et les festivités se sont déroulés paisiblement pour l'essentiel et sans incidents notables ou accidents, écrit la police lucernoise. Le dernier cortège s'est déroulé mardi en début de soirée.

350'000 fêtards en six jours et nuits

Au total, 350'000 personnes ont fait la fête à Lucerne durant six jours et nuits, dont 100'000 ont assisté ou participé au grand cortège du lundi après-midi. Ils étaient encore 30'000 à célébrer la fin du carnaval dans la nuit de mardi à mercredi.

La police a procédé à 280 contrôles de personnes durant l'ensemble des festivités. Suite aux récentes attaques survenues en Allemagne, elle a renforcé sa présence et ses mesures cette année.

Les secouristes sont intervenus à 39 reprises dont la moitié étaient liées à la surconsommation d'alcool.

Le carnaval de Lucerne est le deuxième plus grand de Suisse et le plus important en terres catholiques. Le plus grand carnaval du pays s'ouvre lundi prochain à 04h00 à Bâle avec le traditionnel Morgenstreich. Il dure trois jours.

/ATS