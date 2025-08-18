Fin de la valeur locative: classe moyenne gagnante, selon un comité

La Suisse doit abolir la valeur locative, un impôt 'injuste'. Un comité interparti bourgeois ...
Fin de la valeur locative: classe moyenne gagnante, selon un comité

Fin de la valeur locative: classe moyenne gagnante, selon un comité

Photo: KEYSTONE/WALTER BIERI

La Suisse doit abolir la valeur locative, un impôt 'injuste'. Un comité interparti bourgeois a plaidé lundi pour un 'oui' le 28 septembre en votation. La réforme allègera la charge de la classe moyenne, notamment des jeunes familles et des retraités, selon lui.

'Les propriétaires de logement doivent payer des impôts sur un revenu qu'ils ne perçoivent jamais', a critiqué ce comité de représentants du Centre, du PLR, des Vert’libéraux et de l'UDC dans un communiqué.

Il a appelé le peuple à abolir la valeur locative. La réforme bénéficiera aux retraités. Elle renforcera aussi les chances des jeunes familles d'accéder à la propriété.

Le Parlement a supprimé en décembre la valeur locative. En contrepartie, les intérêts de la dette hypothécaire et les frais d'entretien et de rénovation de l'immeuble ne sont plus que partiellement déductibles.

Il a aussi prévu un impôt spécial sur les résidences secondaires occupées principalement par leur propriétaire. Les cantons touristiques pourront ainsi compenser les pertes fiscales, selon le comité.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les marques suisses cherchent la parade aux droits de douane

Les marques suisses cherchent la parade aux droits de douane

Économie    Actualisé le 18.08.2025 - 10:31

Swatch accusée de racisme en raison d'une campagne publicitaire

Swatch accusée de racisme en raison d'une campagne publicitaire

Économie    Actualisé le 18.08.2025 - 10:27

Recul généralisé dans l'industrie d'avril à juin

Recul généralisé dans l'industrie d'avril à juin

Économie    Actualisé le 18.08.2025 - 10:19

Licenciements illégaux en Australie: Qantas sanctionnée

Licenciements illégaux en Australie: Qantas sanctionnée

Économie    Actualisé le 18.08.2025 - 05:51

Articles les plus lus