Fin de parcours pour Motosacoche

La renaissance de la mythique marque de motos Motosacoche, sous forme de vélo électrique de ...
Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

La renaissance de la mythique marque de motos Motosacoche, sous forme de vélo électrique de luxe, a fait long feu. L'entreprise a été déclarée en faillite le 27 octobre dernier.

Elle fait depuis l'objet d'une liquidation, indique mercredi la Feuille officielle suisse du commerce (Fosc).

La marque avait été relancée en grande pompe en septembre 2021 par l'entrepreneur genevois Paul Merz, avec pour objectif de produire des vélos électriques capables d'atteindre 45 km/h sur route et de dépasser les 12'000 francs au prix catalogue de base.

Motosacoche avait levé 1,2 million de francs à l'été 2022 pour lancer la production de son modèle Type-A, affiché à plus de 15'000 francs hors options sur son site internet.

