Flambée de légionellose à Bâle: un mort et 26 contaminations

Vingt-six personnes ont été infectées ces deux dernières semaines à Bâle à la suite d'une flambée de légionellose. Une personne est décédée et sept autres ont dû être admises aux soins intensifs. Une tour de refroidissement est à l'origine de l'infection.

Vendredi, les autorités ont mis hors service une tour de refroidissement située sur un toit du Petit-Bâle qui était contaminée par des légionelles, a expliqué lundi le ministre de la santé Lukas Engelberger devant la presse. Le laboratoire cantonal a aussi analysé neuf autres tours de refroidissement d'installations de réfrigération et de ventilation.

Sur les 26 personnes infectées, 25 ont dû être hospitalisées. Actuellement, neuf malades se trouvent toujours à l'hôpital, dont sept aux soins intensifs.

/ATS