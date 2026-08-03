Flambée de légionellose à Bâle: un mort et 26 contaminations

Vingt-six personnes ont été infectées ces deux dernières semaines à Bâle à la suite d'une flambée ...
Flambée de légionellose à Bâle: un mort et 26 contaminations

Flambée de légionellose à Bâle: 26 contaminations, dont un décès

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Vingt-six personnes ont été infectées ces deux dernières semaines à Bâle à la suite d'une flambée de légionellose. Une personne est décédée et sept autres ont dû être admises aux soins intensifs. Une tour de refroidissement est à l'origine de l'infection.

Vendredi, les autorités ont mis hors service une tour de refroidissement située sur un toit du Petit-Bâle qui était contaminée par des légionelles, a expliqué lundi le ministre de la santé Lukas Engelberger devant la presse. Le laboratoire cantonal a aussi analysé neuf autres tours de refroidissement d'installations de réfrigération et de ventilation.

Sur les 26 personnes infectées, 25 ont dû être hospitalisées. Actuellement, neuf malades se trouvent toujours à l'hôpital, dont sept aux soins intensifs.

/ATS
 

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