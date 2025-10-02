Flottille pour Gaza: un dernier bateau encore en route

Un dernier bateau de la flottille internationale d'aide pour Gaza poursuit sa route tôt vendredi ...
Flottille pour Gaza: un dernier bateau encore en route

Flottille pour Gaza: un dernier bateau encore en route

Photo: KEYSTONE/EPA/ATEF SAFADI

Un dernier bateau de la flottille internationale d'aide pour Gaza poursuit sa route tôt vendredi matin, selon les organisateurs, après l'interception d'une quarantaine d'embarcations par Israël. L'Etat hébreu se prépare à expulser les militants propalestiniens arrêtés.

'Le Marinette navigue toujours', a indiqué la flottille jeudi soir sur les réseaux sociaux, ajoutant s'attendre à une interception prochaine. 'Il sait ce qui l'attend', précise l'organisation. Le bateau se trouvait à environ 150 km des côtes de Gaza à 03h50, selon la géolocalisation partagée sur le site de la flottille.

'S'il s'approche, sa tentative d'entrer dans une zone de combats active et de briser le blocus sera également empêchée', avait précisé jeudi le ministère israélien des affaires étrangères.

Plus de 400 militants à bord de 41 navires de la flottille ont été arrêtés lors d'une opération d'environ douze heures, a indiqué jeudi soir un responsable israélien. Ils ont été 'transférés en toute sécurité au port d'Ashdod pour être pris en charge par la police israélienne'.

/ATS
 

Actualités suivantes

Environ 560 victimes des drones policiers en Haïti

Environ 560 victimes des drones policiers en Haïti

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 16:51

Ecole effondrée en Indonésie: plus aucun signe de vie

Ecole effondrée en Indonésie: plus aucun signe de vie

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 12:16

Philippines: le bilan du séisme porté à 72 morts

Philippines: le bilan du séisme porté à 72 morts

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 06:45

La flottille dit poursuivre sa route vers Gaza

La flottille dit poursuivre sa route vers Gaza

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 05:59

Articles les plus lus

Australie: la meurtrière aux champignons vénéneux va faire appel

Australie: la meurtrière aux champignons vénéneux va faire appel

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 04:55

La flottille dit poursuivre sa route vers Gaza

La flottille dit poursuivre sa route vers Gaza

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 05:59

Philippines: le bilan du séisme porté à 72 morts

Philippines: le bilan du séisme porté à 72 morts

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 06:45

Ecole effondrée en Indonésie: plus aucun signe de vie

Ecole effondrée en Indonésie: plus aucun signe de vie

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 12:16

La célèbre primatologue Jane Goodall est morte à 91 ans

La célèbre primatologue Jane Goodall est morte à 91 ans

Monde    Actualisé le 01.10.2025 - 21:11

Australie: la meurtrière aux champignons vénéneux va faire appel

Australie: la meurtrière aux champignons vénéneux va faire appel

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 04:55

La flottille dit poursuivre sa route vers Gaza

La flottille dit poursuivre sa route vers Gaza

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 05:59

Philippines: le bilan du séisme porté à 72 morts

Philippines: le bilan du séisme porté à 72 morts

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 06:45