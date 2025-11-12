Flughafen Zürich: fréquentation et recettes accélèrent en octobre

L'exploitant de tarmacs Flughafen Zürich a vu passer 3,17 millions de passagers en son seul fief klotenois courant octobre, 6,7% de plus qu'un an auparavant.

Si le ratio entre voyageurs continentaux et intercontinentaux s'est maintenu autour de trois pour un, la part de ceux en provenance ou à destination de l'Amérique du nord a reculé sur un mois de 9,9% à 8,7%.

Le nombre total de mouvements d'appareils a enflé de 3,4% à 24'625 décollages ou atterrissages. Le coefficient de remplissage des sièges offerts a gagné une quarantaine de points de base pour atteindre 83,2%. Le volume de fret de son côté a enflé de 0,3% à 39'831 tonnes.

Les revenus des commerces ont bondi de 4,8% à 58,3 millions de francs. La propension à la dépenses des visiteurs a s'est envolée de près de 8% outre-contrôles et a grappillé 0,5% dans la partie ouverte au grand public.

Les structures sud-américaines opérées par le groupe zurichois ont connu des fortunes diverses. Au Brésil, l'aéroport de Florianópolis a enregistré une baisse de 1,5% du nombre de passagers, à 431'058, celui de Vitória/Macaé une hausse de 17,9% à 360'735 et celui de Natal une contraction de 4,1% à 201'393.

Au Chili, Antofagasta a vu sa fréquentation progresser de 4,5% à 250'212 passagers et Iquique baisser d'autant à 140'008 voyageurs.

Initialement attendue pour la fin de l'année dernière, la mise en service du nouvel aéroport international de Noida, en périphérie de New Dehli, se fait toujours attendre.

/ATS