Flughafen Zürich: revenus et bénéfice en hausse en 2025

Flughafen Zürich a vécu une année 2025 fructueuse. Etoffant ses revenus, l'exploitant zurichois d'aéroports a dégagé un bénéfice net de 346,5 millions de francs, contre 326,7 millions en 2024. Le groupe propose de relever le dividende de 5,70 à 8,50 francs par action.

Le chiffre d'affaires s'est hissé à 1,36 milliard de francs, soit une hausse de 3%, annonce mardi Flughafen Zürich. Les produits provenant de l'activité aérienne ont augmenté de 5% à 709 millions, ceux issus de l'immobilier ayant fléchi de 0,2% à 652 millions. Ajustés des projets de construction, ces derniers ont affichent une croissance de 2% à 642 millions.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 1% à 599 millions de francs. Ajustées des projets de construction, elles ont progressé de 4% à 588 millions. Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, amortissements et dépréciations (Ebitda) a augmenté de 4% à 762 millions.

La performance s'est révélée plus ou moins conforme aux attentes des analystes, le résultat net atteignant cependant un niveau supérieur aux pronostics. Sondés par l'agence AWP, les experts avaient en moyenne anticipé des revenus de 1,36 milliards de francs, un Ebitda de 762 millions et un bénéfice net de 342 millions.

Evoquant ses perspectives, Flughafen Zürich anticipe cette année une nouvelle hausse du trafic et prévoit d'accueillir plus de 33 millions de passagers, soit un nouveau record. Les taxes aéroportuaires devraient être réduites d'environ 10% avec effet au 1er octobre 2026. Comme les années à venir devraient voir une augmentation du nombre de passagers, sur lesquels les coûts aéronautiques peuvent être répartis, et que l'aéroport planifie ses investissements avec soin, il a été possible de réduire ces taxes.

/ATS