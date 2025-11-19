Flydubai signe un accord avec Boeing pour l'achat de 75 avions

La compagnie aérienne à bas prix flydubai a annoncé mercredi avoir signé un accord avec Boeing pour l'achat de 75 appareils 737 MAX, d'une valeur de 13 milliards de dollars (10,3 milliards en francs), au troisième jour du salon aéronautique de Dubaï.

Mardi, la compagnie avait déjà annoncé un accord de principe avec le concurrent européen de Boeing, Airbus, portant sur une commande ferme de 150 A321neo, d'une valeur de 24 milliards.

Le groupe a fait état mercredi dans un communiqué d'une commande ferme 'pour 75 appareils 737 MAX, d'une valeur de 13 milliards, et des options pour 75 appareils supplémentaires'.

Le transporteur du riche émirat du Golfe opère une flotte de plus de 90 avions Boeing 737.

'Des avions fiables et des livraisons dans les délais sont essentiels pour soutenir la croissance de notre secteur, et cet accord nous permet de rester bien positionnés', a commenté son président, cheikh Ahmed ben Saeed Al-Maktoum.

Cette annonce est un coup de pouce pour le constructeur américain, qui tente de tourner la page après une période difficile marquée par des accidents mortels, des procès, une grève dans sa branche défense et des retards de livraison.

Lundi, le géant émirati Emirates avait annoncé une commande de 65 Boeing 777X, d'une valeur de 38 milliards.

