Fonction publique vaudoise à nouveau dans les rues de Lausanne

La fonction publique vaudoise est à nouveau descendue dans la rue mercredi pour protester contre ...
Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La fonction publique vaudoise est à nouveau descendue dans la rue mercredi pour protester contre le projet de budget 2026 et ses 305 millions de mesures d'économies. Des milliers de manifestants se sont rassemblés à Lausanne en début soirée.

'Conseil d'Etat, stop aux dégâts', 'Vau(d)tours', 'Vous êtes à Vaud-mir', 'Non au sécateur public' ou encore 'Soutenez la fonction publique, elle le Vaud bien', pouvait-on lire sur les très nombreuses banderoles et pancartes brandies sur l'esplanade de Montbenon, au centre-ville, point de départ de la manifestation.

'Notre mouvement est historique et il fera donc date dans l'histoire. On n'est pas prêts de s'arrêter', a pour sa part déclaré un syndicaliste. Le cortège a démarré son parcours à travers les rues de la capitale vaudoise peu après 18h00. Direction le Château, siège du gouvernement.

Le lieu avait déjà accueilli quelque 400 manifestants le matin, sur les escaliers de l'esplanade. Sur une large banderole à l'avant: 'Les enseignants ne sont pas une promo Black Friday'. Plusieurs rassemblements, notamment devant les bureaux des différents conseillers d'Etat, ont également ponctué la journée.

Deux jours de suite

Il s'agit de la quatrième journée de mobilisation des services publics et parapublics depuis octobre, la deuxième cette semaine après celle de mardi. Une première manifestation contre les coupes budgétaires avait réuni quelque 12'000 personnes le 2 octobre.

La semaine dernière, une partie du secteur public s'était déjà mis en grève, alors que le cortège du soir avait réuni plusieurs milliers de personnes. Les syndicats estimaient le nombre de manifestants à 25'000 et la police à 16'000.

/ATS
 

